Dos hombres fueron detenidos en el barrio Monterrey, de Presidente Derqui, luego de un allanamiento de urgencia realizado por la Policía de Pilar

Fue en el marco de una causa por amenazas agravadas y tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil. En el operativo secuestraron una carabina calibre .22.

La denuncia que activó el operativo

La causa se inició a partir de la denuncia de un vecino quien aseguró que había sido amenazado. A partir de ese testimonio, de acuerdo a fuentes policiales, se llevaron adelante tareas investigativas que permitieron reunir elementos suficientes para solicitar una medida judicial de urgencia.

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La orden judicial

Con las pruebas reunidas, Raúl Casal, fiscal titular de la UFI N° 1 de Pilar, dispuso la realización de un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada sobre la calle Chacabuco, en el barrio Monterrey.

Cómo fue el operativo

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Subestación de Policía Departamental de Seguridad Pilar Monterrey, con la colaboración de efectivos de las comisarías Pilar Segunda y Pilar Quinta, el Destacamento Santa Ana, el Grupo de Prevención Urbana (GUP) y el Comando de Patrullas.

Siempre de acuerdo a las fuentes, los uniformados ingresaron al domicilio señalado por la investigación, informó Resumen.

El arma secuestrada

Durante el allanamiento, los efectivos lograron secuestrar una carabina calibre .22 marca Mahely, cuya tenencia quedará sujeta a peritajes y a las actuaciones judiciales en curso.

Los detenidos

En el marco del procedimiento fueron aprehendidos un hombre de 79 años, y otro de 35 años, ambos domiciliados en la vivienda allanada.

La causa quedó caratulada como "Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y amenazas agravadas", con intervención de la UFI N° 1 de Pilar y el Juzgado de Garantías N° 7 de San Isidro.