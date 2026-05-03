La causa contra Federico Balbuena (34) no deja de crecer. El hombre, detenido el pasado martes en un barrio privado del partido de Luján, enfrenta cargos de abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas en contexto de violencia de género.

Nuevas pruebas ingresaron al expediente y una segunda víctima presentó su propia denuncia ante la Justicia.

La investigación está en manos de la fiscal Marcela Semería, titular de la UFI N°14 Descentralizada de Pilar, quien trabaja en reunir los elementos necesarios para solicitar la prisión preventiva.

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Mientras tanto, la primera víctima —identificada como Camila— publicó capturas de mensajes que Balbuena habría enviado a trabajadores de su empresa, Car Center Asociados, a través de un grupo llamado "Titanes-Car Center".

El tono de esos mensajes quedó documentado. "Buenos días. Aclaro para los que se enferman, para los que se retrasan, etc. Si explotan la operación, una vez aprobada y firmada, les mando el médico a su casa así los cura", escribía el acusado con ironía.

El texto escaló rápido: "Así que cuando se van de mi empresa, nadie toca ningún cliente o básicamente van a tener un problema, y si se creen vivos, que se hagan los vivos conmigo enfrente a ver si les dan los huevos".

En otro tramo del mismo intercambio, Balbuena aseguró tener vínculos con funcionarios judiciales y políticos, y cerró con la frase que la víctima eligió para ilustrar su miedo: "Donde vivas te voy a encontrar y me encanta dar lecciones de respeto".

Camila publicó ese material en su cuenta de Facebook durante la madrugada del jueves y explicó por qué decidió difundirlo. "Esta es la razón por cual recurrí a los medios... Este mensaje me lo mandó un ex empleado de Car Center Asociados, en el cual Federico los amenaza en un grupo de trabajo que se llama 'Titanes-Car Center'. El juez aún no dictó la prisión preventiva. No voy a parar", escribió.

El material fue aportado al expediente por un exempleado de la concesionaria, cuando Camila amplió su declaración ante la fiscalía. Fuentes del caso confirmaron su existencia e incorporación a la causa.

Una segunda denuncia

En paralelo, Nadine Gervas, otra joven que trabajó en la misma empresa, denunció a Balbuena por abuso sexual y amenazas. En declaraciones al programa Desayuno Americano, aclaró que su vínculo con el acusado fue estrictamente laboral y describió un deterioro progresivo marcado por manipulación, maltrato verbal y amenazas.

Gervas relató tres episodios de abuso sexual: uno durante un viaje y dos en el domicilio del imputado, donde aseguró haber sido amenazada con un arma frente a otras personas.

Afirmó que quedó embarazada como consecuencia, que fue despedida y que Balbuena negó todo y no reconoció al hijo.

Entre los audios que difundió en redes se escucha: "No me servís para nada... cada vez que te equivoques te voy a penalizar y si me la boqueás una vez más te voy a pegar".

Esa denuncia fue radicada a fines de febrero en la UFI N°9 Descentralizada de Luján, Departamento Judicial de Mercedes, a cargo de la fiscal Mariana Suárez. La causa transita la etapa investigativa y enfrenta dificultades probatorias por el tiempo transcurrido. Balbuena permanece detenido.