Un doble homicidio a tiros conmocionó al barrio Agustoni, en Pilar, luego de que dos hermanos —un hombre de 34 años y una mujer de 22— fueran asesinados dentro de una vivienda. Por el hecho, la policía detuvo a un sospechoso de 27 años, mientras continúa la búsqueda de una segunda persona que habría participado del ataque.

El episodio se registró cerca de las 22, cuando un llamado al 911 alertó sobre una situación violenta en una casa ubicada sobre la calle Pedro Agustoni, entre Costa Rica y Colombia, dentro del mismo barrio.

Fuentes del caso consignaron a Pilar de Todos que al arribar al lugar, personal del Comando de Patrulla encontró a las dos víctimas con heridas de arma de fuego y pese a la asistencia inicial, ambos fallecieron a los pocos minutos como consecuencia de la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con las primeras líneas investigativas, los pesquisas analizan como hipótesis principal que el ataque podría estar vinculado a una disputa por una deuda, aunque esa versión aún no fue confirmada oficialmente.

Operativo y detención

Avanzada la investigación y ya cerca de la medianoche, el análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal permitió identificar una camioneta Toyota Hilux gris que habría estado en la escena del crimen y en la que se movilizarían los autores.

Con esa información, se desplegó un operativo cerrojo en distintos puntos del distrito, con participación de la Guardia Urbana, el Comando de Patrulla, la Comisaría Pilar 1ª y destacamentos de la zona y la SUB DDI de Pilar. El procedimiento concluyó en el centro de Pilar, donde fue interceptado el vehículo sospechado y detenido un hombre de 27 años.

Durante la requisa, los efectivos incautaron un DNI —que no correspondería a quien conducía en ese momento— y un teléfono celular marca Samsung. La camioneta quedó secuestrada para la realización de peritajes.

Los investigadores consideran que habría al menos una segunda persona involucrada, que por el momento permanece prófuga. La causa continúa en etapa investigativa, con el análisis de cámaras, pericias balísticas y testimonios para reconstruir la mecánica del hecho y determinar responsabilidades.