Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de ser el autor de los disparos con un rifle de aire comprimido en medio de una serie de disturbios que se generaron frente a la Escuela Primaria N° 40 del barrio Agustoni, en Pilar.

El episodio que tuvo lugar el martes de la semana pasada, generó preocupación entre docentes y alumnos que se encontraban en el establecimiento al momento del incidente.

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Ese día, cerca de las 17 en la Escuela Primaria Hermanos Latinoamericanos N° 40, ubicada en el barrio Agustoni, mientras se desarrollaban las actividades escolares, se inició un conflicto en una esquina cercana al establecimiento educativo y posteriormente se trasladó hacia el frente del colegio.

En ese contexto, al menos un hombre comenzó a efectuar disparos con un rifle de aire comprimido en las inmediaciones del edificio, aunque también habría apuntado hacia el patio del establecimiento.

Durante el mismo episodio, otras personas que se encontraban en el lugar arrojaron botellas hacia el interior del predio escolar. Según se indicó, en la situación participaron tres jóvenes y un muchacho, quienes lanzaron los objetos desde el exterior.

El incidente generó momentos de tensión y temor entre docentes y alumnos, que se encontraban en las aulas cuando se produjeron los disturbios.

Tras lo ocurrido, se inició una investigación para identificar a los responsables. En las últimas horas fue detenido el hombre señalado como el autor de los disparos, quien quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo a testimonios de vecinos de la zona, los involucrados serían personas que residen en las inmediaciones del establecimiento educativo.

La causa continúa en trámite y se busca determinar el grado de participación de las demás personas que habrían intervenido en los disturbios.

