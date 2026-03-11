Padres y madres de niños que asisten a la escuela 40 de Agustoni de Pilar reclaman seguridad para la zona.

Es que en las últimas horas se registraron enfrentamientos entre grupos que residirían en la zona, y que incluso llegaron al patio mismo del establecimiento.

“Queremos hacer pública una situación muy grave que ocurrió en la Escuela Primaria Hermanos Latinoamericanos N°40, ubicada en el barrio Agustoni de Pilar. El día 10 de marzo a las 17:00, mientras los chicos estaban en horario de clases, se produjo un tiroteo en la esquina de la escuela”, señalaron en contacto con Pilar de Todos.

Puede interesarte

“Dos hombres comenzaron a disparar afuera del establecimiento e incluso hacia el patio de la escuela. En ese momento también tres chicas y un joven empezaron a tirar botellas dentro de la escuela, generando pánico entre los alumnos y docentes”, agregaron, al tiempo que adjuntaron un video donde se ve parte de lo mencionado.

“Esto pasó cuando los chicos estaban dentro de las aulas, un hombre entró con un rifle y disparó. Y otras personas arrojaban botellas a otro grupo que entró en la escuela. Se trata de familias problemáticas desde hace años, que viven cerca de la escuela”, añadió una de las mamás, de nombre Jésica.

Fuentes del caso consultadas por Pilar de Todos señalaron que en efecto se trata de una familia conflictiva, que el autor de los hechos ya está registrado y que habría usado un rifle de aire comprimido.

Denuncia pública

Por medio de un mensaje enviado a Pilar de Todos, la comunidad educativa del barrio se mostró preocupada por la situación.

“Los vecinos y la comunidad educativa venimos denunciando desde hace años a una familia que constantemente genera peleas, agresiones y problemas tanto en la primaria como en el secundaria. Sin embargo, no se toman medidas y la policía no actúa como corresponde. Pedimos urgentemente a las autoridades que pongan seguridad en la escuela y que se tomen medidas para proteger a los estudiantes y docentes”, concluyeron.