La jueza de garantías de San Isidro dictó la prisión domiciliaria para Simón Natanael Alvarenga, el cantante de cumbia y RKT conocido como Callejero Fino. El artista, oriundo de la localidad de Presidente Derqui, fue trasladado a su domicilio este mediodía tras la resolución judicial.

La medida llega a un mes y medio de su detención en la zona de Villa La Ñata en el partido de Tigre, ocurrida cuando el músico circulaba en una camioneta sin patente. En aquel procedimiento, las fuerzas de seguridad hallaron un arma con la numeración limada en el buche de la puerta delantera izquierda del vehículo.

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La defensa del cantante, encabezada por el abogado Diego Storto, logró que la jueza de la causa bajara la calificación legal de portación de arma de fuego a tenencia ilegal de arma. Este cambio fue determinante para que el referente del género tropical pudiera acceder al arresto domiciliario, el cual se cumplirá sin tobillera electrónica y bajo la promesa de acatar la resolución.

Simón Natanael Alvarenga cuenta con antecedentes penales. A los 20 años de edad fue condenado a seis años de prisión por robo agravado y lesiones. En aquella oportunidad, el artista cumplió cinco meses en una unidad penal y luego accedió a un arresto domiciliario con tobillera electrónica, una condena que finalizó a mediados de 2022.

El caso

El referente del género RKT fue capturado el pasado 30 de agosto en el cruce de Italia y Ruta 27, en la zona de Villa La Ñata, mientras circulaba con una Volkswagen Amarok V6 sin patentes.

Tras notar la falta de chapas en la camioneta, personal de la Comisaría 4° de Benavidez de la Policía Bonaerense -que depende de la Superintendencia AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge- le cortó el paso. En una requisa, además, le hallaron la pistola Glock con la numeración limada por lo que en ese momento se decidió su detención.

El día del arresto, el músico se dirigía al cumpleaños de J Rei, el novio de la cantante María Becerra.