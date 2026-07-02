La Policía de Pilar detuvo a un prófugo buscado por un robo cometido en una vivienda de Moreno, de donde delincuentes sustrajeron dinero y elementos de valor.

El operativo se concretó dentro de un country del distrito, hasta donde llegaron los agentes policiales en el marco de una causa que se inició en 2023.

Se trata de un hombre de 26 años, identificado con las iniciales B.N.A., detenido por detectives de la Sub Dirección de Investigaciones (SUB DDI) Pilar, que montaron puestos de observación discretos sobre los accesos y egresos del barrio hasta lograr individualizarlo.

Según fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, el hombre había comenzado a trabajar en un lote ubicado dentro de Estancias del Pilar.

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Al ser requerido por personal de seguridad para que exhibiera documentación y el certificado de antecedentes penales correspondiente, adoptó una actitud evasiva, lo que motivó la intervención de los investigadores.

Trabajaba para una constructora en el predio

Siempre de acuerdo a las fuentes, el sospechoso se desempeñaba para una empresa contratada para realizar tareas de construcción en el emprendimiento urbano, dato que permitió a los investigadores ubicarlo antes de concretar el arresto, al finalizar su jornada laboral.

Agentes policiales realizaron tareas encubiertas en torno a la urbanización, hasta que el sospechoso salió tras cumplir su jornada laboral, momento en el que fue detenido.

En el marco de la causa caratulada como “Robo agravado por comisión en poblado y en banda, y robo agravado con escalamiento”, se secuestró además el celular del capturado.