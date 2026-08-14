Un adolescente de 17 años señalado como autor del crimen de Brian Nahuel Ovejero, de 19 años, fue detenido en una vivienda de Pilar, luego de varios allanamientos que habían resultado infructuosos.

El homicidio ocurrió el lunes por la noche en Avellaneda casi esquina Málaga, en la localidad de Virreyes. Según la reconstrucción del hecho, Ovejero y el acusado discutieron mientras consumían estupefacientes. La pelea escaló primero a golpes de puño y luego derivó en al menos dos disparos que impactaron en la víctima y le provocaron la muerte. Tras el ataque, el agresor escapó en moto.

Desde el momento del hecho, distintas fuerzas realizaron varios operativos de allanamiento para dar con el autor material y con su cómplice, ambos menores de edad. Los primeros procedimientos no arrojaron resultados, según informó San Fernando Nuestro.

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Cómo fue la detención en Pilar

En las últimas horas se concretó un nuevo allanamiento, esta vez en una vivienda precaria de Pilar. Allí las autoridades lograron detener al adolescente imputado por el homicidio de Ovejero. El joven, de 17 años, quedó imputado por el delito de homicidio calificado. Por tratarse de un menor, intervinieron la Fiscalía del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro y el Juzgado de Garantías del Joven de San Isidro.

El cómplice del hecho, un joven de 15 años, continúa prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

Ovejero ya tenía antecedentes penales. En 2024 había protagonizado, un tiroteo en el barrio Hardoy en el que resultaron heridos un bebé de un año y medio y su padre. En esa oportunidad fue detenido en el barrio Villa Garrote, en Tigre, acusado de ser coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, de acuerdo a San Fernando Nuestro.

Al momento de su muerte en Virreyes, Ovejero cursaba una orden de captura previa y permanecía prófugo de la Justicia.