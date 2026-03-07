Un hombre de 59 años, oriundo del partido de Moreno, fue aprehendido en Pilar luego de que personal policial detectara que el sujeto era buscado por la Justicia desde hace 8 años, en el marco de una causa por lesiones agravadas.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando de Patrullas de Pilar, quienes se encontraban realizando tareas de prevención en la zona de Ruta 25 y Lago Argentino, cuando identificaron al individuo en el marco de un control.

Según consignaron voceros policiales a Pilar de Todos, al verificar sus datos a través del sistema informático policial, los operadores de radio confirmaron que sobre el hombre pesaba un pedido de paradero activo vinculado a una causa por lesiones agravadas, iniciada el 1 de enero de 2018.

Ante esa situación, los agentes procedieron a su aprehensión y traslado a la dependencia policial, donde se cumplieron las actuaciones de rigor, incluyendo el control médico preventivo.

La causa se encuentra bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 del Departamento Judicial La Matanza, que había solicitado la localización del individuo en el marco de la investigación.

El hombre quedó a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.