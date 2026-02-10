Una seguidilla de robos a comercios cometidos bajo la modalidad boquete en el partido de Escobar derivó en una investigación que culminó con la detención de dos sospechosos durante allanamientos realizados en Pilar y Matheu. Los hechos, ocurridos en un corto período de tiempo, generaron preocupación entre comerciantes de la zona afectada.

En todos los casos los autores ingresaron a los locales tras realizar boquetes en paredes o techos de construcciones antiguas, muchas de ellas lindantes a terrenos baldíos. La metodología se repetía: aprovechaban que los comercios se encontraban cerrados y sin ocupantes para concretar los robos sin ser advertidos.

El trabajo de investigación incluyó el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad y el cruce de información entre distintas dependencias policiales, lo que permitió identificar a los presuntos autores y avanzar con medidas judiciales.

Puede interesarte

Robos reiterados en comercios de Escobar

El primer episodio se registró el lunes 26 de enero en un comercio gastronómico ubicado en la intersección de Ruta 25 y Alem, en el partido de Escobar. Allí, los delincuentes lograron ingresar tras realizar un boquete en una pared y sustrajeron dinero en efectivo.

Días más tarde, el jueves 29 de enero, se produjo un hecho de similares características en una fiambrería de la calle Salvador Melo. En este caso, el ingreso se concretó a través de un hueco realizado entre el techo y una pared lateral del local.

El tercer robo, también es Escobar, ocurrió el domingo 1° de febrero en una agencia de seguros situada sobre la calle Domingo Nazarre. En esa oportunidad, los autores se llevaron un monitor y una notebook, repitiendo la misma modalidad utilizada en los hechos anteriores.

Los investigadores detectaron que todos los comercios afectados funcionaban en edificaciones antiguas, un factor que habría facilitado la realización de los boquetes sin ser advertidos durante la madrugada.

Allanamientos, detención en Pilar y más casos

Con los elementos reunidos durante la investigación, se solicitaron órdenes de allanamiento que fueron ejecutadas en domicilios ubicados en Matheu y en la localidad de Villa Rosa de Pilar. Durante los procedimientos se concretó la detención de un sospechoso, señalado como uno de los boqueteros involucrados en la seguidilla de robos.

Además, se secuestraron elementos de interés para la causa, que serán peritados para establecer su posible vinculación con los hechos investigados. La causa quedó a cargo de la UFI N°4 de Escobar, que avaló lo actuado por el personal policial y dispuso las diligencias correspondientes.

En una reunión mantenida entre autoridades de seguridad, efectivos policiales y comerciantes de la zona, también se informó que existirían al menos otros tres robos con la misma modalidad que no habrían sido denunciados. Por ese motivo, no se descarta que el detenido esté vinculado a esos episodios.

Sin embargo, a las pocas horas de haber sido detenidos los sospechosos fueron liberados, aunque siguen imputados, al tiempo que se registró otro robo bajo la misma modalidad, en un almacén.