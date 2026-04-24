La Policía detuvo en Presidente Derqui a un hombre condenado en una causa por comercialización de estupefacientes, luego de un operativo encabezado por personal de la SubDDI Pilar en cumplimiento de una orden judicial.

Según se informó oficialmente, la medida fue dispuesta por autoridades judiciales del Departamento Judicial San Isidro, en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes para comercialización.

Puede interesarte

A partir de directivas emanadas por la Justicia, los investigadores realizaron tareas para establecer el lugar donde se encontraba el condenado.

De esa manera, lograron determinar un domicilio ubicado sobre la calle Australia, en Presidente Derqui.

En ese punto se montó un operativo de vigilancia fija y dinámica, luego de obtener información de que el hombre se presentaría en la vivienda para visitar familiares.

Horas después, los efectivos detectaron su arribo al lugar y concretaron la detención sin que se registraran incidentes.

Fuentes policiales señalaron que el imputado había sido condenado mediante un juicio abreviado, cuya sentencia fue dictada en julio de 2025.

Tras la aprehensión, se mantuvo comunicación con el magistrado interviniente, quien avaló lo actuado por el personal policial y dispuso las medidas de rigor.

El detenido quedó a disposición de la Justicia para avanzar con el cumplimiento de lo ordenado en el expediente.