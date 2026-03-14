Uno de los sospechosos por el asesinato de dos hermanos ocurrido en Pilar a fines de enero fue detenido en las últimas horas durante un operativo realizado en el partido de Moreno.

El hombre tenía pedido de captura por su presunta participación en el crimen y fue localizado mientras agentes policiales trabajaban en otra investigación.

La detención fue concretada por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Luján, que realizaba tareas vinculadas a una causa por robo tramitada en una fiscalía del departamento judicial Mercedes. En ese contexto, los investigadores recibieron información sobre la posible presencia del sospechoso en la zona.

A partir de ese dato, los efectivos desplegaron tareas encubiertas y de vigilancia que permitieron ubicar al acusado, identificado como Jonathan Emmanuel Núñez, 34 años, en la localidad de Cuartel V, en el partido de Moreno. Finalmente, fue interceptado y detenido en la intersección de Gregoria Matorras de San Martín y Francisco Arechavala.

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El hombre está señalado como uno de los presuntos autores del doble crimen ocurrido el 24 de enero en la localidad de Pilar.

El crimen

El ataque tuvo lugar frente a una vivienda ubicada en Pedro de Agustoni al 600, donde fueron asesinados un hombre de 34 años y una mujer de 22, quienes eran hermanos, identificados como Jonathan David Posdeley, y Priscila Oriana Barski.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, los agresores habrían llegado hasta el lugar para reclamar una deuda de 230 mil pesos vinculada a una operación comercial relacionada con la venta de muebles.

La situación derivó en una discusión que terminó de manera violenta. Según las pericias y testimonios reunidos en la causa, los atacantes abrieron fuego contra las víctimas.

La mujer recibió dos disparos en el tórax y otro en uno de los brazos, mientras que su hermano fue alcanzado por un balazo en el pecho. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde murieron poco después a causa de las heridas sufridas.

El hecho ocurrió delante de familiares, entre ellos algunos menores de edad. Tras efectuar los disparos, los agresores escaparon rápidamente del lugar en una camioneta Toyota Hilux de color claro, vehículo que fue intensamente buscado por los investigadores.

“No fueron a asustarlos, fueron directamente a matarlos", señalaron familiares de las víctimas.

Horas después del crimen, la Policía logró localizar la camioneta en las inmediaciones de la estación de trenes de Pilar. Dentro del vehículo se encontraba un hombre de 27 años que fue detenido e imputado por encubrimiento, ya que el rodado estaba vinculado directamente con el hecho.

Los investigadores también determinaron que la camioneta estaba registrada a nombre de un prestamista de la zona, quien habría estado relacionado con la deuda que originó el conflicto.

Ese hombre fue identificado y cuenta con pedido de captura, por lo que continúa siendo buscado en el marco de la causa.

La causa por el doble homicidio ocurrido en Pilar es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar, que continúa reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades de todos los involucrados en el hecho.