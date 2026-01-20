En el marco de operativos contra el narcotráfico, personal policial especializado detuvo a una mujer de 29 años acusada de comercializar estupefacientes.

El procedimiento se concretó en la localidad de Villa Astolfi y estuvo coordinado por la Dirección de Drogas Ilícitas del distrito. Como resultado se secuestraron 241 dosis de cocaína que fueron halladas fraccionadas y listas para la venta.

Fuentes de la investigación precisaron que el procedimiento se inició a partir de tareas de campo, análisis de información y declaraciones testimoniales, que permitieron establecer la presunta actividad ilícita desarrollada en un barrio de esa localidad.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó una serie de allanamientos en dos viviendas vinculadas a la sospechosa.

Como resultado de los operativos, los efectivos concretaron la aprehensión de la mujer y el secuestro de cocaína preparada para su distribución, además de dinero en efectivo y cinco teléfonos celulares que serán peritados en el marco de la causa.

La detenida fue trasladada a una dependencia policial y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. La causa fue caratulada como tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización y en la misma interviene la UFI 2.