Un hombre fue detenido en Escobar con un pedido de captura vigente por un robo agravado cometido en Pilar, tras un operativo de la Policía Municipal registrado en el barrio Nuevo Maschwitz, en la localidad de Ingeniero Maschwitz.

Los agentes advirtieron actitud sospechosa en dos personas que caminaban observando paredones de viviendas de la zona. Al notar la presencia policial, ambos intentaron escapar a pie, lo que derivó en una persecución que terminó con la interceptación de uno de ellos a pocos metros del lugar.

Agresión a la policía

Durante el procedimiento, uno de los sospechosos habría intentado agredir al personal policial, por lo que los efectivos utilizaron un dispositivo de letalidad reducida para detenerlo.

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En la zona fue hallada un arma de fuego calibre .22 con una munición en recámara, que habría sido descartada durante la huida, consignó El Día de Escobar.

Ya identificado, se constató que el detenido tenía dos órdenes de captura activas. Una, por un homicidio ocurrido en diciembre de 2020, sobre el que no trascendieron mayores detalles.

La otra, por un robo calificado cometido en el partido de Pilar, con captura dispuesta por la Justicia de San Isidro desde septiembre de 2021.

El detenido quedó alojado en la comisaría Escobar 1°, a disposición de la Justicia, que deberá definir su situación procesal.