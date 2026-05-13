Un joven de 21 años fue aprehendido en la localidad de Villa Astolfi tras ser señalado como el presunto responsable de una serie de robos de bicicletas en la zona.

El procedimiento se desencadenó a partir de la denuncia de un vecino que advirtió la desaparición de su rodado y logró identificarlo horas después en circulación.

El episodio inicial ocurrió durante la mañana del martes, cuando un hombre de 27 años detectó que su bicicleta, una mountain bike rodado 29 de color negro, ya no se encontraba en el lugar donde la había dejado.

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La situación dio un giro poco después, cuando el damnificado observó un video difundido en redes sociales en el que aparecía un sujeto conocido en el barrio utilizando un rodado de características similares.

A partir de esa pista, el propietario logró ubicar al sospechoso, apodado “Torito”, y entablar un diálogo con él. Según trascendió, el intercambio derivó en que el joven accediera a devolver la bicicleta, conduciendo al denunciante hasta un terreno donde se encontraba oculta.

Sin embargo, al llegar al lugar, no solo estaba el rodado sustraído, sino también otras tres bicicletas cuya procedencia no pudo ser explicada.

La situación generó tensión en el lugar y derivó en una discusión en la que intervinieron otros vecinos.

Ante este escenario, se avisó a las autoridades, por lo que efectivos del Comando de Patrulla Pilar se hicieron presentes para constatar lo ocurrido. Tras verificar los elementos hallados, procedieron a la detención del acusado.

Posteriormente, la Justicia dispuso un allanamiento de urgencia en el predio señalado, propiedad de una mujer de 58 años. La propietaria indicó que conocía al joven desde hacía años y que le permitía el ingreso al lugar, aunque aseguró desconocer las actividades que realizaba allí.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar tres bicicletas adicionales que estaban ocultas entre la vegetación.

La causa fue caratulada como “Aprehensión por hurto” y quedó en manos de la UFI Nro. 1 de Pilar, a cargo de Raúl Casal. En tanto, la investigación continúa para determinar si existen más hechos vinculados y si hay otras personas afectadas por el accionar del detenido.