Un hombre fue detenido en las últimas horas en Pilar, acusado de haber cometido un presunto abuso sexual contra una menor de edad, según informaron fuentes policiales.

El episodio se registró tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre un caso de violencia infantil en una vivienda de la zona.

Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas entrevistaron a la madre de la niña, quien relató que se encontraba en el domicilio junto a sus hijos y su pareja.

De acuerdo al testimonio brindado, la mujer ingresó a una de las habitaciones para verificar que los menores estuvieran bien y allí sorprendió a su pareja en una situación de abuso contra su hija, de 11 años. Inmediatamente tomó a la niña y se retiró del domicilio, refugiándose en la casa de un familiar.

Con esos datos, personal policial se dirigió nuevamente al inmueble señalado, donde logró localizar al sospechoso, quien fue aprehendido en el lugar. Posteriormente, todas las partes fueron trasladadas para la realización de los exámenes médicos de rigor y luego a la dependencia policial correspondiente para continuar con las actuaciones judiciales.

La causa fue caratulada como “Aprehensión por abuso sexual” y quedó a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con la investigación para determinar las responsabilidades penales del acusado.