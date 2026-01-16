Detuvieron a un hombre acusado de abuso contra una menor en Pilar
El operativo se realizó tras una alerta al 911. La niña contó a su madre que era abusada por parte de su tío.
Una mujer de 31 años denunció que su hija, de 5 años, relató haber sido víctima de abuso sexual por parte de su tío en reiteradas oportunidades, en una vivienda de la localidad de Pilar.
Con esa información, efectivos policiales se presentaron en el lugar y constataron que el acusado, un hombre de 34 años, se encontraba en el domicilio, ya que también allí reside.
Por disposición judicial, la menor fue trasladada junto a su madre para recibir asistencia y formalizar la denuncia.
El sospechoso fue aprehendido y llevado a la comisaría, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes. La causa quedó en manos de la Justicia, caratulada como “Aprehensión por abuso sexual agravado”.
