La Policía Federal Argentina detuvo a un hombre de 45 años que permanecía prófugo tras ser denunciado por abuso sexual gravemente ultrajante contra una menor de edad, informó la fuerza federal. El operativo se realizó en el marco de una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los hechos denunciados

Según la investigación, los episodios habrían ocurrido entre mayo de 2022 y abril de 2023 en una vivienda del partido de Malvinas Argentinas, donde el acusado convivía con la víctima. De acuerdo con lo relevado por la causa, el hombre habría abusado sexualmente de la menor en al menos seis oportunidades, siendo el primer hecho cuando ella tenía 14 años.

La adolescente le habría contado lo sucedido primero a su madre, quien —según se desprende de la investigación— no realizó la denuncia por temor a que su pareja fuera detenida. Posteriormente, la menor relató la situación a una tía, quien sí formalizó la denuncia ante la comisaría jurisdiccional. Al tomar conocimiento de esa denuncia, el acusado habría decidido no presentarse ante la Justicia y permaneció prófugo.

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La investigación judicial

De la causa quedó a cargo la Unidad Funcional de Instrucción N°14 del Departamento Judicial de San Martín, que conduce el fiscal Federico Andrés Affatati, con intervención del Juzgado de Garantías en lo Penal N°4 del mismo departamento judicial, a cargo del juez Alberto Ramón Brizuela. Por tratarse de una persona prófuga, el Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, a cargo del juez Alejandro Litvack, ordenó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA localizar y detener al acusado.

Cómo fue la detención

Según fuentes de la PFA, los investigadores establecieron que el hombre había tramitado su certificado de antecedentes penales en el Registro Nacional de Reincidencia Criminal y Estadística Carcelaria, y que iba a retirar los resultados en forma presencial en la sede central del organismo. A partir de ese dato, los efectivos del Departamento Federal de Investigaciones montaron una vigilancia en el lugar, donde identificaron a un hombre con características compatibles con las del prófugo. Tras confirmar su identidad, procedieron a la detención.

Con autorización del magistrado interviniente, el detenido fue trasladado a la dependencia policial actuante para las diligencias de rigor y luego quedó alojado en la División Alcaidías de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, a la espera de las próximas instancias del proceso judicial.