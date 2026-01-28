Un hombre de 76 años fue detenido en el marco de una causa por abuso sexual que tiene como víctima a su nieta adolescente, luego de una denuncia presentada por la madre de la joven ante la Policía. El procedimiento se concretó tras una investigación judicial que permitió reunir elementos probatorios considerados suficientes para avanzar con la aprehensión.

La causa se inició el 23 de enero, cuando una mujer de 34 años se presentó en una dependencia policial para poner en conocimiento una situación de extrema gravedad que involucraba a su hija. Según consta en la denuncia, la mujer había recibido un mensaje enviado por la adolescente a través de WhatsApp, en el que manifestaba no querer convivir más con su abuelo, al tiempo que relataba los abusos reiterados que habría sufrido durante un período prolongado.

Puede interesarte

Ante esa comunicación, la madre decidió formalizar de inmediato la denuncia, lo que dio inicio a las actuaciones judiciales correspondientes. A partir de ese momento, tomó intervención la Justicia y se activaron los protocolos previstos para este tipo de casos, con participación de la Comisaría de la Mujer y personal policial de la jurisdicción.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, el acusado tenía la guarda de la menor desde hacía aproximadamente diez años. Ambos convivían en una vivienda de Pilar, mientras que la madre de la adolescente residía en una casa contigua dentro del mismo terreno, lo que habría facilitado la convivencia cotidiana entre la víctima y el imputado, explicó Resumen.

Durante los días posteriores a la denuncia, se realizaron distintas diligencias destinadas a corroborar el testimonio de la adolescente y a recolectar pruebas. En ese marco, se tomaron declaraciones y se produjeron informes que fueron incorporados a la causa.

Tras evaluar el material reunido, las autoridades judiciales consideraron acreditada la veracidad del relato de la menor. En consecuencia, se ordenó un allanamiento de urgencia en el domicilio, procedimiento que culminó con la detención del hombre de 76 años, quien quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

La investigación es llevada adelante por la Fiscalía de Género de Pilar, a cargo de María José Basiglio, desde donde se dispusieron las medidas judiciales de rigor. La causa fue caratulada como “Aprehensión por abuso sexual con acceso carnal. Abuso sexual gravemente ultrajante, ambos doblemente calificados por el vínculo” y continúa en etapa investigativa.