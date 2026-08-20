Tres personas quedaron detenidas en Del Viso luego de protagonizar un robo en Pilar Centro, tras un operativo conjunto entre el Centro de Operaciones Monitoreadas (COM) y la Guardia Urbana.

El hecho se inició con un llamado al 109 que alertó sobre un robo ocurrido en la intersección de Tucumán y Belgrano. Según ese aviso, dos hombres se acercaron a una pareja que circulaba en un vehículo y le advirtieron que una de las ruedas del rodado estaba desinflada.

Simularon una falla mecánica para distraer a las víctimas

Cuando ambos ocupantes bajaron del auto para verificar la rueda, los sospechosos aprovecharon la maniobra para sustraer una cartera del interior del rodado y escapar a pie. (VIDEO AL PIE DE LA NOTA)

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Agentes de la Guardia Urbana asistieron a las víctimas y relevaron las características de los sospechosos. Con esos datos, operadores del COM iniciaron un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

Las cámaras del COM reconstruyeron la fuga hasta Del Viso

El seguimiento permitió detectar que los sospechosos habían abordado un Renault Sandero rojo para abandonar el centro de Pilar. A partir de ese dato, el COM continuó el rastreo del vehículo a través de las cámaras del distrito y transmitió su ubicación a los móviles de Guardia Urbana, que desplegaron un operativo cerrojo para interceptarlo.

El Renault fue finalmente interceptado sobre la Panamericana, a la altura de Del Viso. En el vehículo viajaban los dos hombres señalados por el robo junto a una mujer que habría actuado como apoyo.

Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron la cartera sustraída junto con documentación y otras pertenencias de las víctimas.

Uno de los detenidos tenía un pedido de captura desde 2015

Al identificar a los aprehendidos, se constató que uno de ellos registraba un pedido de captura activo desde 2015, en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes radicada en la localidad de Mercedes.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de la causa que investiga el robo.