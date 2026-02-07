El accionar del Sistema Integral de Seguridad con el que cuenta la Comuna permitió la detención de dos hombres acusados de haber robado una motocicleta en el centro de Pilar, luego de un operativo coordinado entre el Centro de Monitoreo, la Guardia Urbana y la Policía local.

El hecho se inició cuando operadores del Centro de Monitoreo Zonal “12 de Octubre” detectaron, a través de las cámaras de seguridad, la presencia de tres individuos que se desplazaban por la calle Alsina, trasladando una motocicleta e intentando ponerla en funcionamiento. La situación llamó la atención de los monitoristas, quienes comenzaron a realizar un seguimiento digital en tiempo real.

Puede interesarte

Según se informó, los sospechosos se dirigieron hacia la zona de las vías del ex Ferrocarril Urquiza, manteniéndose bajo observación constante. Ante la presunción de un ilícito, desde el centro de monitoreo se dio aviso inmediato a los móviles de cercanía, activando el protocolo de intervención.

Persecución y detenciones tras un rastrillaje

Al lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Urbana junto con personal de la Policía local, mientras los operadores continuaban guiando el operativo mediante el seguimiento por cámaras. Al advertir la presencia policial, los sospechosos abandonaron la motocicleta y emprendieron la huida a pie a través de una zona de pastizales.

Se desplegó entonces un rastrillaje en las inmediaciones, que permitió la aprehensión de dos de los involucrados, ambos mayores de edad. En tanto, las autoridades continúan con la búsqueda del tercer sospechoso, quien logró escapar del cerco policial inicial.

Durante el procedimiento, se constató que uno de los detenidos poseía un comparendo compulsivo vigente, vinculado a una causa previa por robo agravado, por lo que quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

En paralelo al operativo, se logró establecer la procedencia de la motocicleta abandonada. El propietario del vehículo manifestó que lo había dejado estacionado frente a su domicilio y que no había advertido el robo hasta ser notificado por las fuerzas de seguridad.

Tras las actuaciones correspondientes, el rodado fue recuperado y restituido a su dueño, completando el procedimiento sin que se registraran personas lesionadas.

Los dos aprehendidos fueron trasladados a una dependencia policial, donde quedaron imputados bajo la carátula de robo de motovehículo, mientras se avanza con las actuaciones judiciales de rigor.

Desde el municipio destacaron el funcionamiento del Sistema Integral de Seguridad, en particular la articulación entre el monitoreo urbano y las fuerzas que patrullan el distrito, lo que permitió una respuesta rápida y coordinada ante el hec delictivo.