Diez personas fueron detenidas en San Martín y Ezeiza, luego de que la Policía Federal desbaratara una organización dedicada a la fabricación y venta de licencias de conducir falsas a través de redes sociales.

Los allanamientos se realizaron en la Dirección de Tránsito de San Martín y en la municipalidad de Ezeiza. Según las fuentes consultadas, la banda comercializaba las licencias apócrifas por Facebook y WhatsApp.

Un negocio pensado para quienes no podían sacar el registro por vías legales

Los compradores eran personas que, por distintos motivos, no lograban obtener el documento de manera legal: problemas médicos, antecedentes penales graves o retiro previo del registro por acumulación de infracciones.

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Desde el municipio de San Martín negaron la existencia de una banda organizada y atribuyeron la maniobra a un grupo externo a la administración. Sin embargo, los investigadores sospechan que empleados municipales podrían estar implicados, motivo por el cual varios de ellos fueron demorados durante los operativos, consignó DIB.

La causa ya lleva dos años de investigación

El expediente, iniciado en 2024, está a cargo de la jueza federal María Servini y hasta el momento acumula al menos diez detenidos. Los investigadores detectaron más de 20 licencias apócrifas, aunque no descartan que la cifra crezca a medida que avance la pesquisa.

Más allá de la falsificación de un documento público —delito federal en sí mismo—, lo que más preocupa a las autoridades es el riesgo directo que representa para la seguridad vial la circulación de conductores no habilitados.

Qué pena prevé el Código Penal para quien maneja con una licencia trucha

Circular con una licencia de conducir falsa constituye un delito penado por el uso de documento público falso o adulterado, con una pena de entre uno y seis años de prisión.

Al infractor se le retiene el vehículo, se lo multa y queda inhabilitado para conducir. Además, si protagoniza un siniestro vial con una licencia apócrifa, la aseguradora queda exenta de responder por el hecho.

La ley equipara la responsabilidad penal: castiga de la misma manera a quien fabricó el documento falso que a quien lo utilizó a sabiendas de su invalidez.