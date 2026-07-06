Un total de 29 personas fueron aprehendidas en Pilar, en el marco de una serie de operativos que realizó de manera conjunta la Guardia Urbana y la Policía Bonaerense.

Según pudo saber Pilar de Todos, dos de los detenidos registraban pedidos de captura activos al momento del procedimiento por diversos delitos.

El dispositivo incluyó controles vehiculares, operativos de saturación y recorridas preventivas en los distintos barrios y localidades del partido.

Operativos de saturación: 20 dispositivos en todo Pilar

Se realizaron en total 20 operativos de saturación distribuidos de la siguiente manera: seis en Pilar, cinco en Del Viso, y tres en cada una de las localidades de Champagnat, Villa Rosa y Manuel Alberti. Como resultado de estos dispositivos, fueron identificadas más de 2900 personas y 2340 vehículos.

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La Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) realizó recorridas a pie y patrullajes preventivos en Pilar, Del Viso, Manuel Alberti, Presidente Derqui y Pilar Sur. Estas acciones fueron reforzadas por el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), con presencia en Pilar, Del Viso y Villa Rosa.

Efectivos de la Policía Local intensificaron los patrullajes sobre las colectoras de la Autopista Panamericana y en las localidades de Pilar, Champagnat, Fátima y Presidente Derqui, como parte del despliegue preventivo coordinado por la Secretaría de Seguridad.

Controles antipicadas en la Panamericana

Durante el fin de semana, además, continuaron los controles antipicadas en distintos puntos estratégicos del distrito, con foco en la colectora de la Autopista Panamericana y en los sectores habituales de concentración de motociclistas.