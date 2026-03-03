Un hombre de 25 años fue detenido luego de robar una motocicleta a mano armada y escapar del lugar, tras una persecución policial que permitió interceptarlo cuando circulaba por la colectora en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. El hecho se registró en el barrio De Vicenzo, en la localidad de Del Viso en Pilar.

Según informaron fuentes policiales, la víctima —un joven de 21 años— fue abordada mientras se desplazaba en su motocicleta Honda 150 por un individuo que exhibió un arma de fuego y lo amenazó de muerte para obligarlo a entregar el rodado. Consumado el robo, el agresor se dio a la fuga.

Tras el asalto, el damnificado se comunicó de inmediato con el sistema de emergencias 911. A partir del aviso, efectivos de la Comisaría Pilar Séptima acudieron al lugar y recabaron los datos aportados por la víctima, entre ellos las características físicas y la vestimenta del sospechoso.

Con esa información se desplegó un operativo de búsqueda en la zona, al que se sumaron móviles del Comando de Patrulla, ampliando el radio de rastreo. Minutos después, el presunto autor fue localizado cuando circulaba a bordo de la motocicleta sustraída por la colectora este, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

Tras una breve persecución, el sospechoso fue interceptado y reducido por el personal policial. El detenido, domiciliado en el barrio Los Perales de Manuel Alberti, fue trasladado a la Comisaría Pilar Séptima – Los Cachorros, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. La motocicleta fue recuperada y secuestrada como parte de la causa.

La investigación fue caratulada como “Aprehensión por robo” y quedó a cargo de la UFI N° 4 de Pilar, que dispuso las actuaciones correspondientes.