Un joven de 26 años que tenía pedido de captura por infracción a la Ley de Drogas fue detenido en Pilar, en el marco de una investigación por la comercialización de estupefacientes.

Fuentes policiales señalaron que el acusado fue identificado como Brian Ernesto Damián Ibarra, conocido como “El Puro”, quien era buscado por regentear presuntamente puntos de venta de droga en el conurbano bonaerense, sobre todo en San Martín.

A partir de tareas investigativas, efectivos de la Policía Bonaerense llevaron adelante diversos procedimientos y trabajos de campo encubiertos, además de efectuar el seguimiento del implicado, lo que permitió concretar su detención en la intersección de la Ruta Nacional N°8 y la calle Centenera, en la localidad de Del Viso. Allí el sujeto fue interceptado cuando circulaba en su camioneta, junto a su esposa e hijos.

Durante el operativo, los uniformados secuestraron una camioneta Jeep Renegade de color negro, dominio AH-232-PQ, y un teléfono celular iPhone, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Tras el arresto, Ibarra fue puesto a disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, a cargo de la magistrada Alicia Vence, imputado por infracción a la Ley de Drogas N°23.737.