Un joven de 22 años, residente en Del Viso, quedó aprehendido en La Lonja después de ser interceptado por efectivos del Destacamento policial local cuando salía de una vivienda de la calle Carlos Calvo cargando varios objetos. La intervención se produjo durante una recorrida preventiva de rutina.

Al requisarlo, los agentes verificaron que los elementos que transportaba pertenecían al inmueble que había abandonado instantes antes.

Entre los objetos recuperados figuraban un mosquitero, un caño de aluminio, una llave de paso de bomba de agua, un canasto, platos y una canilla de aluminio.

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El caso quedó caratulado como “Aprehensión por Hurto” bajo la órbita de la UFI N°1 del Departamento Judicial de Pilar.

La aprehensión abrió una investigación más amplia. Según las fuentes policiales, el primer antecedente registrado data del 6 de mayo, cuando una mujer de 56 años fue víctima de un robo en la calle Chile, en La Lonja.

Dos días después, el 8 de mayo, se sumaron dos nuevos casos: uno en perjuicio de una mujer de 29 años y otro contra una vecina de 46 años domiciliada en la calle San Miguel, también en La Lonja. Esas tres causas son investigadas por la UFI N°4 de Pilar.

El cuarto episodio ocurrió el 14 de mayo en la zona de Colectora Panamericana y Caamaño, donde la víctima fue un hombre de 45 años. Esa causa quedó en manos de la UFI N°1.

En total, el sospechoso acumula al menos cinco hechos denunciados antes de la detención de este miércoles.

Las autoridades no descartan que pueda estar vinculado a otros robos similares registrados recientemente en la localidad.