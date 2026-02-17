Un hombre fue detenido en el partido de Pilar luego de que se constatara que pesaba sobre él una captura activa federal por infracción a la ley de drogas, vigente desde el año 2021.

El procedimiento fue realizado por personal policial durante una recorrida preventiva en la zona de México y Estados Unidos, donde los efectivos procedieron a la identificación del sujeto. Al cursar sus datos por el sistema informático, se estableció que tenía una orden de captura activa registrada bajo un número de causa iniciado el 1° de octubre de 2021.

La medida había sido dispuesta por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de San Martín, en el marco de una causa por infracción a la normativa vigente en materia de estupefacientes. Ante esta situación, el hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia Federal.

Del hecho tomó conocimiento personal policial de la Comisaría Pilar 8ª, que realizó las actuaciones correspondientes conforme a protocolo.

Pedido activo de paradero

En otro procedimiento llevado a cabo en el distrito, personal policial aprehendió a un hombre sobre quien recaía un pedido activo de paradero, requerido por una fiscalía del partido de La Matanza.

El operativo se desarrolló durante una recorrida jurisdiccional en la zona de la Colectora 12 de Octubre y Golf Club San Isidro, donde los efectivos procedieron a la identificación del individuo. Al verificar sus datos en el sistema informático, se constató que registraba un pedido activo de paradero con fecha 12 de marzo de 2025, con intervención de la UFI N°1 de La Matanza.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, previo control médico, y se labraron las actuaciones de rigor con intervención de la autoridad judicial correspondiente.