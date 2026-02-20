Un hombre de 52 años fue detenido en la localidad de Del Viso en Pilar luego de ingresar al domicilio de su expareja, agredirla físicamente y violar una medida judicial que le prohibía acercarse a la mujer. El episodio motivó la intervención policial y la apertura de una causa judicial en el fuero de Género.

El hecho se produjo en una vivienda del barrio Falcón. De acuerdo con la información recabada, el agresor se presentó en el lugar pese a contar con una orden de restricción vigente, dispuesta con anterioridad por la Justicia, y atacó a la víctima, una mujer de 46 años.

Intervención policial tras el llamado al 911

En medio de la agresión, la mujer logró comunicarse con el sistema de emergencias 911 para solicitar auxilio. La llamada permitió una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad, que se dirigieron al lugar tras recibir el alerta por un caso de violencia en contexto de incumplimiento de una medida judicial.

Personal del Comando de Patrulla correspondiente a la zona intervino en la situación, redujo al agresor y procedió a su aprehensión dentro del domicilio. El hombre fue trasladado posteriormente a la Comisaría Pilar 4ª, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

En tanto, la víctima fue asistida en el lugar y luego derivada a un centro de salud para recibir atención médica y realizar la correspondiente constatación de lesiones, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Actuación judicial y causa en el fuero de Género

La causa fue caratulada como “aprehensión por desobediencia y amenazas” y quedó en manos de la Fiscalía de Género de Pilar, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2. Desde allí se dispusieron las primeras medidas judiciales tendientes a esclarecer los alcances del hecho y evaluar la situación procesal del detenido.