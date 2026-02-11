Un hombre de 56 años fue aprehendido en Pilar acusado de abuso sexual contra su hija de 12 años, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una grave situación dentro de una vivienda de la zona de San Jorge.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando de Patrullas, que se desplazó al lugar tras recibir la denuncia. Al arribar, los efectivos observaron a la menor, quien al advertir la presencia policial solicitó auxilio y manifestó de manera espontánea haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte de su padre.

Según se informó oficialmente, la niña también señaló que el acusado le impedía salir del domicilio. Ante esta situación, el personal policial resguardó de inmediato a la menor y dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes.

El hombre fue identificado y aprehendido en el lugar, siendo trasladado a sede policial para las actuaciones de rigor, previo precario médico. La menor quedó bajo resguardo, conforme a los protocolos vigentes para este tipo de hechos.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Género de Pilar, que continúa con la investigación para determinar las responsabilidades penales del acusado.