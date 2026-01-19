A través de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestaron, en Pilar a un ex militar sobre el cual pesaba un pedido de captura a solicitud de la justicia de Tucumán, acusado de asesinar a golpes a una mujer.

La causa tuvo su origen el pasado 8 de enero del corriente año, cuando dos mujeres que realizaban tareas de limpieza en un basural del Barrio Manantial Sur, ubicado en la capital tucumana, hallaron el cadáver de una mujer que yacía en el interior de una bolsa de residuos y con una serie de golpes.

Posteriormente, la autopsia determinó que la víctima falleció como consecuencia de un traumatismo craneofacial grave, con luxación cervical y producto de varios golpes contundentes propinados tanto en la cabeza como también en el rostro. Asimismo, el cuerpo presentaba una lesión letal en las vértebras del cuello. Todo ello reflejaba claramente que el ataque había sido extremadamente violento.

Además, indicaron los investigadores, el cuerpo de la chica resultó encontrado maniatado, y el autor material del homicidio había utilizado nudos típicos de personas militares o rescatistas.

Una vez identificado el sospechoso, el Poder Judicial de Tucumán - Colegio de Jueces, Centro Judicial Capital a cargo del Dr. Guido Leandro Cattáneo y por ante la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, del Centro Judicial Capital del Dr. Carlos Picón, ordenó su correspondiente detención.

En consecuencia, personal de la Policía de Tucumán identificó el domicilio del prófugo, arribando allí una comisión policial a los efectos de materializar su debido arresto. Sin embargo, al concretar el allanamiento el mismo no se hallaba presente, contrariamente a su pareja, quien manifestó que el imputado había emprendido una fuga hacia la provincia de Buenos Aires, a bordo de una motocicleta.

Durante el procedimiento, los uniformados tucumanos secuestraron un recibo de venta de dicha moto, en el cual solamente figuraba la fecha de adquisición, firma y nombre de una mujer que oportunamente percibió la suma de 4 millones de pesos. En ese aspecto, se comprobó la existencia de un concesionario oficial de la marca, emplazado en la ciudad de San Miguel de Tucumán y cuya firmante resultaba ser personal administrativo de aquella firma.





Fuga a Pilar

Intensificadas las pesquisas, se probó que el encartado habría entregado en parte de pago una moto de la misma marca perteneciente a él, a cambio de otra motocicleta que poseía registro de ingreso en la zona norte del conurbano bonaerense, más precisamente en Pilar.

A partir de allí y una vez convocados los agentes de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA, éstos identificaron un domicilio situado en el Barrio Privado "Los Cerrillos Country Club", donde residiría un hermano del evadido.

Por lo expuesto y con el apoyo de las cámaras de seguridad de Pilar, los federales desarrollaron amplias tareas de campo y minuciosas vigilancias, logrando en un determinado momento vislumbrar al sujeto a bordo de la moto en cuestión.

Con la anuencia del Juzgado de Garantías N°7 del Departamento Judicial de San Isidro, sede en Pilar a cargo del Dr. Walter Federico Saettone y Secretaría de la Dra. Natalia Villa, los servidores públicos montaron un discreto operativo que concluyó con la detención del buscado, sobre la calle Ramallo de la localidad de Fátima.

El detenido egresó del Colegio Militar de la Nación en 1998, con el grado de Subteniente del Arma de Infantería. Luego fue dado de baja en 2003 con el grado de Teniente, contando con experiencia posterior en operaciones de la legión extranjera de Francia.

El detenido, de nacionalidad argentina y 50 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor, siendo trasladado desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando hacia la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde será juzgado.