Tres personas fueron detenidas en Pilar, acusadas de robar la vivienda de un abogado y su esposa mediante una violenta entradera, ocurrida el domingo 27 de septiembre en San Isidro.

Los arrestos se concretaron en las últimas horas durante dos allanamientos realizados de manera simultánea. En los procedimientos fueron secuestrados un Volkswagen Bora y pertenencias de las víctimas, además de otros elementos de interés para la causa.

El asalto al abogado de 76 años

El hecho ocurrió sobre la calle Juan José Paso, en San Isidro. De acuerdo a la pesquisa, los delincuentes irrumpieron en la casa, golpearon al abogado Guillermo Cabanellas, de 76 años, y escaparon con dinero y joyas. En la vivienda también estaba su esposa, de 63.

Tras la denuncia, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 4ª de San Isidro comenzaron a reconstruir los movimientos de la banda, según indicaron fuentes policiales.

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Las cámaras permitieron identificar el vehículo de la fuga

Las imágenes del Centro de Operaciones Municipal (COM) de San Isidro, sumadas a registros de cámaras particulares, permitieron reconstruir parte del recorrido posterior al asalto. Así se identificó el Volkswagen Bora, patente IPA-808, que habría sido usado para escapar y que fue localizado en Pilar.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de San Isidro señaló que el trabajo se hizo de manera articulada con la Policía Bonaerense, la Fiscalía y la Justicia. El material de las cámaras fue incorporado al expediente y permitió identificar a los sospechosos y obtener las órdenes de allanamiento.

La investigación incluyó además el análisis de cámaras públicas y privadas y la recolección de testimonios.

Un joven de 23 años, señalado como presunto autor material

Uno de los detenidos, un joven de 23 años, es señalado como presunto autor material de la entradera. Los investigadores analizan además su posible participación en otros cuatro robos cometidos bajo la misma modalidad.

El sospechoso tenía un pedido de captura vigente en otra causa por robo agravado, que contempla que el hecho habría sido cometido en poblado y en banda, con efracción y escalamiento. Ese expediente tramita en el Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro. Siempre de acuerdo a las fuentes, ya estaba bajo pesquisa y sus comunicaciones habían sido intervenidas en esa causa.

Las dos mujeres, presuntas partícipes necesarias

En tanto, las otras dos detenidas, de 25 y 22 años, son señaladas como presuntas partícipes necesarias e integrantes de la banda. Los investigadores sospechan que habrían utilizado cuentas y tarjetas sustraídas a las víctimas para hacer transferencias y compras después del asalto.

La causa quedó en la UFI Descentralizada de Martínez

Los tres sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, en una causa a cargo de la UFI Descentralizada de Martínez. Deberán realizarse las indagatorias y definirse su situación procesal, mientras la investigación continúa para determinar si hubo otros integrantes y si estuvieron involucrados en otros hechos.