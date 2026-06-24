Personal de la Subdirección de Investigaciones (SUB DDI) de Pilar detuvo a un hombre de 41 años acusado de integrar una banda dedicada al robo de automotores.

La detención se concretó en el marco de un allanamiento realizado en la calle México, en la localidad de Agustoni, y fue llevada a cabo por personal de la SUB DDI de Pilar, en colaboración con la División de Sustracción de Automotores de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué se secuestró en el allanamiento

Durante el procedimiento se secuestraron cuatro unidades de control electrónico (ECU), tres de ellas con inscripciones de la marca Toyota y una sin etiquetas identificatorias.

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También se incautaron herramientas manuales —entre ellas martillos, destornilladores y llaves de tubo—, una amoladora inalámbrica, un alicate reformado con mango extendido y un set de extracción para ruedas de auxilio de camionetas Toyota.

A la lista se sumaron un soporte de columna de dirección con inscripción Toyota, un control de apertura y presencia de una Toyota Hilux con numeración, dos contactos de arranque para vehículos, un par de guantes de látex y un teléfono celular marca Samsung modelo Galaxy A12.

Según fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, el aprehendido formaría parte de una banda dedicada al robo de autos.

El operativo se llevó a cabo en el marco de la causa caratulada "robo de vehículo dejado en la vía pública", hecho ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, con intervención de la UFI N° 4 de Pilar y el Juzgado de Garantías N° 6, ambos del Departamento Judicial de San Isidro, junto con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53, Secretaría N° 66, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.