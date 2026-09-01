La Secretaría de Seguridad y la Policía desplegaron en las últimas horas una serie de operativos, controles y recorridas preventivas en todo el distrito de Pilar.

El despliegue permitió la aprehensión de 34 personas, siete de ellas con pedidos de captura activos.

En paralelo, se llevaron adelante 18 operativos de saturación en distintas localidades: tres en Pilar, Villa Rosa y Derqui; dos en Pilar Sur, Lagomarsino, Del Viso y Manuel Alberti; y uno en Champagnat.

Como resultado, fueron identificadas más de 2.850 personas y controlados 1.570 vehículos, lo que representó más de 4.400 verificaciones durante el fin de semana.

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Controles antipicadas

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad, junto a la Policía de Seguridad Vial, realizaron controles antipicadas en distintos puntos estratégicos del distrito, principalmente sobre la Colectora de la Autopista Panamericana.

Según información oficial, como resultado de estos procedimientos cuatro motocicletas fueron remitidas.