Detienen en Pilar a seis personas con pedido de captura activo
Fue en el marco de los operativos de saturación que dejaron 30 aprehendidos en diversos puntos del distrito.
Seis personas con pedido de captura activo fueron detenidas durante el fin de semana, en el marco de un despliegue conjunto entre la Secretaría de Seguridad y la Policía de Pilar que dejó un total de 30 detenidos en todo el distrito.
El operativo combinó controles vehiculares, recorridas preventivas y procedimientos de saturación en distintos puntos del partido.
Un despliegue por barrios y localidades
Según informó la Secretaría de Seguridad, se realizaron 20 operativos de saturación distribuidos de la siguiente manera: seis en Del Viso, cuatro en Pilar, tres en Villa Rosa, tres en Presidente Derqui, dos en Pilar Sur, uno en Luis Lagomarsino y uno en Manuel Alberti.
Más de 4.300 verificaciones en todo el distrito
Como resultado del despliegue, fueron identificadas más de 2.850 personas y controlados 1.460 vehículos, lo que llevó el total de verificaciones a más de 4.300 en todo Pilar.
Un operativo conjunto con la Policía Federal
Las tareas preventivas se reforzaron además con un procedimiento conjunto entre la Guardia Urbana y efectivos de la Policía Federal Argentina, desplegado en Luis Lagomarsino. Allí se realizaron interceptaciones vehiculares y controles de documentación, en tanto continúan las acciones destinadas a reforzar la presencia preventiva en los barrios y localidades del distrito.