Seis personas con pedido de captura activo fueron detenidas durante el fin de semana, en el marco de un despliegue conjunto entre la Secretaría de Seguridad y la Policía de Pilar que dejó un total de 30 detenidos en todo el distrito.

El operativo combinó controles vehiculares, recorridas preventivas y procedimientos de saturación en distintos puntos del partido.

Un despliegue por barrios y localidades

Según informó la Secretaría de Seguridad, se realizaron 20 operativos de saturación distribuidos de la siguiente manera: seis en Del Viso, cuatro en Pilar, tres en Villa Rosa, tres en Presidente Derqui, dos en Pilar Sur, uno en Luis Lagomarsino y uno en Manuel Alberti.

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Más de 4.300 verificaciones en todo el distrito

Como resultado del despliegue, fueron identificadas más de 2.850 personas y controlados 1.460 vehículos, lo que llevó el total de verificaciones a más de 4.300 en todo Pilar.

Un operativo conjunto con la Policía Federal

Las tareas preventivas se reforzaron además con un procedimiento conjunto entre la Guardia Urbana y efectivos de la Policía Federal Argentina, desplegado en Luis Lagomarsino. Allí se realizaron interceptaciones vehiculares y controles de documentación, en tanto continúan las acciones destinadas a reforzar la presencia preventiva en los barrios y localidades del distrito.