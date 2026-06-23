La Policía de Pilar detuvo a la mujer acusada de trasladar de manera irregular a su hija menor hacia Chile y mantenerla en ese país durante siete meses.

La aprehensión se concretó en la intersección de las calles San Martín y Bolívar, en el centro de Pilar, durante una recorrida de prevención rutinaria por parte de efectivos de la Comisaría 1ra.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, personal policial reconoció a la mujer identificada por sus iniciales como T.M., mientras circulaba por la zona céntrica y verificó que sobre ella pesaba una orden de detención firme desde el 8 de junio de 2026, librada por el Juzgado Correccional Nro. 1 de San Isidro en el marco de la causa caratulada como “impedimento de contacto”.

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La mujer fue trasladada al Destacamento Policial Villa Astolfi, donde aguardará las diligencias judiciales, en el marco de un causa en la que la mujer no se habría presentado a las audiencias fijadas.

El caso

Todo comenzó en 2024, cuando el padre de la niña de siete años, radicó la denuncia por el traslado de su hija de manera irregular desde Pilar a Chile, ya que él no había autorizado la salida de la pequeña del país.

Durante más de tres meses, la búsqueda no arrojó resultados concretos. Interpol emitió una alerta internacional para dar con el paradero de la menor, y la organización Missing Children se sumó al operativo de localización.

La restitución

Tras más de tres meses de búsqueda, las autoridades ubicaron a la niña en territorio chileno. La menor permaneció en ese país durante un total de siete meses, hasta que el papá logró que la Justicia ordene que retorne al país.

El proceso judicial contra la madre, sin embargo, continuó su curso ante los tribunales argentinos.

La Ley 24.270 —bajo la cual tramita la imputación— penaliza el impedimento de contacto entre progenitores e hijos menores.

Esa figura legal es la que derivó en la orden de arresto ejecutada en Pilar, más de dos años después del inicio del caso.