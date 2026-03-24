Detienen en Manuel Alberti a un joven que disparaba al aire en la calle
Fue detectado por cámaras del COM mientras detonaba un arma. Se refugió en una vivienda, pero fue capturado.
Un joven de 22 años fue detenido en la localidad de Manuel Alberti luego de ser detectado por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) mientras realizaba disparos al aire en la vía pública.
El hecho se inició cuando operadores del COM visualizaron a varios sujetos en la intersección de Salta y Batalla de Río Grande, donde uno de ellos manipulaba un arma de fuego y efectuaba detonaciones.
Minutos después, las cámaras registraron el desplazamiento del grupo por calle Formosa, hasta que ingresaron a una vivienda ubicada en el cruce con San Pablo.
Con el seguimiento en tiempo real, efectivos de la Policía de Pilar y de la Guardia Urbana se dirigieron al lugar. Al advertir la presencia de los agentes, los involucrados se dieron a la fuga en distintas direcciones, mientras que el autor de los disparos se refugió dentro de la vivienda.
Ante esta situación, el personal ingresó al inmueble y logró la aprehensión del sospechoso. En el procedimiento se secuestró un arma de fuego calibre .22; 14,5 gramos de cocaína, una manopla, una tonfa, un teléfono celular y dos balanzas.
El detenido fue puesto a disposición de la Justicia bajo los cargos de infracción a la Ley 23.737 y tenencia ilegal de arma de fuego. La causa quedó en manos de la UFI Drogas 3 de Pilar.