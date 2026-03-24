Un joven de 22 años fue detenido en la localidad de Manuel Alberti luego de ser detectado por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) mientras realizaba disparos al aire en la vía pública.

El hecho se inició cuando operadores del COM visualizaron a varios sujetos en la intersección de Salta y Batalla de Río Grande, donde uno de ellos manipulaba un arma de fuego y efectuaba detonaciones.

Minutos después, las cámaras registraron el desplazamiento del grupo por calle Formosa, hasta que ingresaron a una vivienda ubicada en el cruce con San Pablo.

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Con el seguimiento en tiempo real, efectivos de la Policía de Pilar y de la Guardia Urbana se dirigieron al lugar. Al advertir la presencia de los agentes, los involucrados se dieron a la fuga en distintas direcciones, mientras que el autor de los disparos se refugió dentro de la vivienda.

Detienen en Manuel Alberti a un joven que disparaba al aire en la callehttps://t.co/tWd3QDzehn pic.twitter.com/RYgy75rV1r — Pilar de Todos (@PilarDeTodos) March 24, 2026

Ante esta situación, el personal ingresó al inmueble y logró la aprehensión del sospechoso. En el procedimiento se secuestró un arma de fuego calibre .22; 14,5 gramos de cocaína, una manopla, una tonfa, un teléfono celular y dos balanzas.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia bajo los cargos de infracción a la Ley 23.737 y tenencia ilegal de arma de fuego. La causa quedó en manos de la UFI Drogas 3 de Pilar.