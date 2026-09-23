Un hombre fue detenido en José C. Paz acusado de haber intentado matar a su hermano de cinco disparos durante una pelea ocurrida en marzo de 2023. Los investigadores lo ubicaron a través de una compra simulada en Marketplace, la plataforma de ventas donde el sospechoso ofrecía herramientas y repuestos de autos.

La captura fue concretada por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), en un procedimiento fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional.

De acuerdo a lo informado por la fuerza, el aprehendido es un hombre argentino de 38 años. Está acusado del delito de homicidio agravado en grado de tentativa contra su propio hermano.

Una discusión por una casa en Cuartel V

Según la reconstrucción de los investigadores, aquella noche de 2023 los hermanos compartían bebidas alcohólicas en la vivienda del ahora imputado. La discusión comenzó porque la víctima le habría usurpado una casa en la localidad de Cuartel V, donde, siempre de acuerdo a la información oficial, comercializaban estupefacientes.

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El cruce subió de tono hasta convertirse en una pelea a golpes de puño. En ese momento, el presunto agresor se retiró del lugar a bordo de un vehículo particular y, antes de irse, le advirtió a su hermano: "Te voy a matar a vos".

Cinco disparos y la huida

Minutos después, el sospechoso regresó con una pistola y efectuó cinco disparos contra la víctima. Tres impactaron en el tórax y el brazo derecho. Luego se dio a la fuga.

El herido, en grave estado, fue trasladado por familiares a la Unidad de Pronta Atención (UPA) local, donde recibió la asistencia médica que le permitió salvar la vida.

El capturado ya tenía antecedentes. Según la PFA, había cumplido una condena de tres años y seis meses de prisión por un hecho de "Robo a mano armada".

Un perfil falso y una cuenta de ventas

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°18 Descentralizada de Malvinas Argentinas, a cargo de Carlos Ezequiel Hermello, ordenó a la División Homicidios de la fuerza federal localizar y detener al acusado.

Los investigadores comenzaron con un rastreo en redes sociales y detectaron que el hombre usaba un perfil falso. Al profundizar las tareas de ciberpatrullaje, identificaron una cuenta en Marketplace desde la que ofrecía herramientas y distintos repuestos para automotores.

La trampa de la compra simulada

Con ese dato, el personal policial concretó una compra simulada. El usuario del perfil propuso como punto de entrega la calle Marino Leonardo Rosales al 4700, en el barrio María Teresa de Calcuta.

Los efectivos montaron una vigilancia discreta en la zona. Cuando el sospechoso apareció en el lugar acordado, lo identificaron y lo detuvieron.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, en la causa que tramita la UFI N°18 de Malvinas Argentinas, caratulada como "Homicidio doblemente agravado por el vínculo y por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa".