Personal policial de José C. Paz detuvo a tres personas que, según la investigación, integrarían una organización dedicada a las entraderas. Los arrestos se concretaron en inmediaciones de Alem y Pueyrredón, donde además se secuestró un arma de fuego.

Una investigación que unió cuatro hechos

Las pesquisas partieron de distintos robos cometidos bajo la modalidad de entradera en ese distrito. Tras analizar la información reunida, los investigadores vincularon a la banda, en principio, con al menos cuatro hechos. En uno de ellos, la víctima fue un edil de José C. Paz.

Ese trabajo permitió individualizar a varios de los presuntos integrantes del grupo.

Saturación y recorridas en distintos sectores

Con el objetivo de profundizar las tareas y evitar nuevos hechos, se dispuso un despliegue preventivo y operativo. Participaron de forma coordinada los Gabinetes de Prevención (PDS) de las distintas dependencias policiales de José C. Paz, que realizaron tareas de saturación y recorridas estratégicas en varios sectores de la localidad.

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El operativo en Alem y Pueyrredón

El despliegue permitió detectar movimientos de integrantes de la organización en la vía pública, presumiblemente próximos a cometer un nuevo ilícito. Ante esa situación, el personal interviniente montó un operativo que terminó con la aprehensión de tres sujetos, considerados parte de la banda investigada.

Durante el procedimiento se secuestraron un arma de fuego y otros elementos de interés para la causa. Serán sometidos a pericias que podrían aportar datos para determinar la participación de los aprehendidos en los hechos investigados.

La causa

El expediente fue caratulado “Robo agravado en poblado y en banda reiterados – Lesiones – Tenencia y portación ilegal de arma”. Interviene la UFI N.º 24.