Un joven de 18 años quedó detenido en Derqui, acusado de sustraer dos camperas de un local de indumentaria ubicado en la calle Pacheco 961.

La aprehensión se concretó tras un alerta al sistema de emergencias 911 y la rápida intervención conjunta de la Guardia Urbana y la Policía bonaerense.

El procedimiento

El episodio se produjo en la intersección de Medrano y Dorrego, donde personal de la División Unidad Policía de Prevención Local Pilar llegó en apoyo de agentes del Centro de Operaciones y Vigilancia Urbana (COVU). Al arribar, los efectivos se encontraron con que los agentes municipales ya tenían reducido al sospechoso.

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El aprehendido fue identificado como B.E.S., de 18 años, con domicilio en la calle Río de Janeiro, informó Resumen.

Según la denuncia realizada por una empleada del comercio, el joven fue captado por las cámaras de seguridad del local mientras retiraba, sin abonarlas, dos camperas inflables: una negra y otra celeste.

Recupero de las prendas

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron ambas camperas, que fueron restituidas al comercio como parte de las actuaciones. Tras la comunicación con la Comisaría Pilar Segunda, se dispuso el traslado del detenido a esa dependencia para la realización de las diligencias correspondientes, previo el examen médico de rigor.

La causa

El expediente fue caratulado como "Hurto" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de turno de Pilar.