Cuatro hombres fueron detenidos en la localidad de Del Viso luego de ser interceptados a bordo de un automóvil que había sido robado horas antes en el partido bonaerense de San Martín.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Guardia Urbana de Pilar, tras una alerta emitida por operadores del Centro de Monitoreo Zonal de Del Viso.

Según se informó oficialmente, los sospechosos fueron observados mientras se encontraban en la intersección de las calles Independencia y French, donde consumían bebidas alcohólicas y presuntas sustancias ilícitas en la vía pública.

Puede interesarte

Minutos después, los individuos abordaron un Volkswagen Suran gris. De acuerdo al reporte, una maniobra llamó la atención de los operadores: el conductor ingresó al vehículo por la puerta del acompañante.

Interceptados en plena fuga

Ante la situación, móviles que patrullaban la zona fueron desplazados hacia las inmediaciones y lograron interceptar el rodado en Chiclana y Juan García.

Al verificar los datos del automóvil en los sistemas policiales, los agentes constataron que el vehículo tenía pedido de secuestro activo por hurto automotor, en una denuncia radicada apenas dos horas antes en la Justicia de San Martín.

Detienen en Del Viso a cuatro hombres que circulaban en un auto robadohttps://t.co/Rbk9UTItJO pic.twitter.com/o4TCjn1ou2 — Pilar de Todos (@PilarDeTodos) May 11, 2026

Los cuatro involucrados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente. Tres de ellos tenían domicilio en Pilar, mientras que el restante residía en Florencio Varela.

La causa fue caratulada como Encubrimiento y quedó en manos de la UFI 1 de Pilar, a cargo del fiscal Raúl Casal.