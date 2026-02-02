La Dirección de Tráfico de Drogas Ilícitas de Pilar, en conjunto con la Unidad Funcional de Instrucción de Drogas Ilícitas 3, detuvieron a una pareja acusados de vender estupefacientes en un barrio del distrito.

De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad de Pilar, el operativo se llevó adelante en el barrio La Pilarica.

Los trabajos de investigación contaron con “tareas de campo, análisis de datos y testimonio de testigos, que daban cuenta de esta actividad ilícita perpetrada en el mencionado barrio”, resaltaron los voceros.

De esta manera, el Juzgado de Garantías 6 de Pilar dictó las correspondientes órdenes de allanamiento, donde fue capturada la pareja: un hombre y una mujer, de 25 y 31 años de edad respectivamente.

Asimismo, se secuestraron 38,82 grs. de cocaína listas para su distribución, 1.072,7 grs. de marihuana, dos celulares, una balanza de precisión y dinero en efectivo.

Los aprehendidos fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia policial actuante, bajo la carátula de Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.