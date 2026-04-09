Una mujer fue detenida acusada de agredir a su pareja durante una violenta discusión.

El episodio se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Nicaragua en San Alejo, donde, según la denuncia, un conflicto derivó en un ataque físico.

La víctima, un hombre de 39 años, declaró que su pareja, de 42, lo golpeó con distintos objetos, entre ellos una botella de cerveza vacía y un trozo de madera.

Amenaza con arma blanca

De acuerdo al testimonio del hombre, la situación se agravó cuando la mujer tomó un cuchillo de cocina y lo amenazó, lo que motivó el llamado a las autoridades. El aviso derivó en un rápido despliegue de efectivos del Comando de Patrulla.

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Al llegar al domicilio, los agentes se encontraron con un escenario de alta tensión. Fuentes policiales señalaron que la acusada se mostró hostil frente a la intervención y ofreció resistencia, lo que dificultó el procedimiento.

Intervención policial y causa judicial

Finalmente, los uniformados lograron reducir a la mujer y proceder a su aprehensión. Tras el operativo, fue trasladada a la Comisaría Pilar Octava, donde quedó a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “lesiones, amenazas y resistencia a la autoridad”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Pilar, que continuará con las actuaciones para esclarecer lo sucedido.