Personal del GTO aprehendió a una mujer de 34 años en una finca de la calle Lima, en José C. Paz, luego de secuestrarle 16 envoltorios con sustancia compatible con cocaína y 14 con sustancia compatible con marihuana, según señalaron fuentes policiales a Pilar de Todos.

La mujer, de nacionalidad argentina, quedó imputada por tenencia de estupefacientes para su comercialización.

Qué se secuestró

De acuerdo con el informe, los 16 envoltorios de nylon de color verde contenían sustancia compatible con cocaína, con un peso total de 3,66 gramos. Los otros 14, de nylon negro, tenían sustancia vegetal compatible con marihuana y pesaron 32 gramos en conjunto. Además, los efectivos secuestraron un teléfono celular marca TCL y $28.800.

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Intervención judicial

Tras ser informado de los pormenores del procedimiento, el agente fiscal de la UFI N.º 16 del Departamento Judicial San Martín dispuso la formación de las actuaciones, la aprehensión de la imputada y el secuestro de las sustancias y los demás elementos.