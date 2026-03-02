Efectivos de la división a pie de la Guardia Urbana detuvieron a un sujeto que tenía en su poder dosis de cocaína y marihuana. El operativo se llevó adelante el marco de las recorridas que los agentes realizan por los centros urbanos de las localidades.

En este caso, según consignaron desde la Secretaría de Seguridad del Municipio, los agentes se encontraban en la zona del Centro de Transferencia de Pilar.

“Mientras recorrían el lugar, detectaron a un sujeto que se encontraba consumiendo estupefacientes, mientras simulaba esperar alguno de los ómnibus que circulan por el sitio”, especificaron desde el parea de Seguridad.

Ante ese escenario, los agentes solicitaron el apoyo de las patrullas de la Guardia Urbana de Pilar para proceder a identificar al sujeto.

Además, con la presencia de un testigo, el hombre fue revisado por las autoridades, momento en el que le hallaron entre sus prendas dos bultos que contenían marihuana y cocaína.

Minutos más tarde, autoridades establecieron el peso de los envoltorios que arrojaron 225 gramos de cocaína y 940 gramos de picadura de marihuana. Así, el acusado fue puesto a disposición de la Justicia, bajo los cargos de Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

Interviene en la causa la UFI especializada en Drogas Ilícitas 2 de Pilar, a cargo del Fiscal Pablo Menteguiaga.

