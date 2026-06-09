Efectivos de la Dirección de Tráfico de Drogas Ilícitas (DTI) de Pilar, a cargo del Comisario Inspector Juan Gómez, capturaron a un delincuente de 31 años de edad, acusado de comercializar estupefacientes en la localidad de Presidente Derqui.

Desde la Secretaría de Seguridad consignaron que se llevaron a cabo tres allanamientos simultáneos y se hallaron 56 dosis de cocaína y dos kilos de marihuana, junto a dinero en efectivo y elementos usados para el fraccionamiento de estas sustancias.

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La investigación, iniciada a raíz de denuncias realizadas en marzo pasado, dio cuenta de la existencia de tres viviendas contiguas ubicadas en la calle Chacras y Japón, quienes efectuaban la venta de estupefacientes al menudeo.

Con esta información, las autoridades realizaron diversos trabajos de indagación, que incluyeron recopilación de datos, testimonio de testigos y labores de campo, permitiendo la identificación del involucrado en dicho ilícito: un sujeto de 31 año de edad, reconocido como “Marito”.

Ante todo este material probatorio, el Juzgado de Garantías 7 de Pilar dictó las órdenes de allanamiento a las moradas en cuestión, efectuando la captura del malviviente. Durante los procedimientos, se secuestraron 56 dosis de cocaína; dos kilos de marihuana, dispuestos en 4 plantas, flores, cogollos y ramas; dos teléfonos celulares; dinero en efectivo; y diferentes elementos usados para el fraccionamiento de las drogas.

El capturado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la dependencia policial actuante, bajo los cargos de Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Drogas Ilícitas de Pilar, liderada por el fiscal Pablo Menteguiaga.

