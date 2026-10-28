Un hombre de 52 años fue detenido tras ser acusado de vender droga en una vivienda de la localidad de Villa Astolfi.

La investigación fue impulsada por el Fiscal Pablo Menteguiaga, y estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Drogas Ilícitas de Pilar.

La causa dio inicio en agosto pasado, a raíz de una denuncia anónima que manifestaba la presunta realización de esa actividad ilícita, en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la calle Las Piedras.

A partir de allí, se llevaron adelante diferentes labores de campo, recopilación de datos y análisis de testimonios de testigos, que permitieron identificar al posible dealer, de nacionalidad uruguaya y apodado como “cara quemada”.

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Con todo este material probatorio, el Juzgado de Garantías 6 de Pilar dictó la orden de allanamiento a la morada en cuestión, donde se logró la aprehensión del sindicado.

Asimismo, fueron secuestrados 177 gramos de cocaína, dispuestos en dos trozos compactos y 27 dosis listas para la venta; un automóvil Mercedes Benz C250; dinero en efectivo; dos balanzas de precisión; celulares; recortes de nylon y demás elementos de interés para la causa.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia, acusado del delito de Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

Interviene la UFI especializada en Drogas del distrito, con la colaboración de la Dirección de Tráfico de Drogas Ilícitas (DTI) de Pilar, a cargo del Comisario Inspector Juan Gómez.