Un hombre de 38 años fue detenido en la localidad de Del Viso acusado de haber robado una motocicleta junto a un cómplice y tratar de escapar a pie tras abandonar el rodado.

La captura se concretó tras un seguimiento realizado por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) a través de las cámaras de seguridad municipales.

Puede interesarte

El episodio se inició cuando operadores del sistema de monitoreo detectaron una motocicleta abandonada en la intersección de la Ruta 26 y la calle Salas. De manera simultánea, habían recibido el aviso de que dos delincuentes habían sustraído una moto de similares características a pocas cuadras de allí.

Según la información recabada, el robo ocurrió en Las Violetas y Los Jazmines, donde los sospechosos, utilizando una réplica de arma de fuego, le robaron a la víctima una Honda Wave roja.

A partir de estos datos, los operadores del COM comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes permitieron identificar a los dos sospechosos primero circulando en la motocicleta sustraída y luego desplazándose a pie en cercanías del lugar donde el rodado había sido abandonado.

Con esa información, se inició un seguimiento en tiempo real mediante el sistema de videovigilancia, mientras se transmitía la ubicación de los sospechosos a los móviles de la Guardia Urbana que patrullaban el área.

Las cámaras registraron que, al llegar a la intersección de Guatemala y Francia, los dos involucrados se separaron para intentar evitar ser detectados: uno continuó su fuga en bicicleta y el otro a pie.

Finalmente, tras un operativo de búsqueda en la zona, uno de los sospechosos fue interceptado en la esquina de Ontiveros y Coronel Pringles, a pocos metros del límite jurisdiccional.

Durante el procedimiento, los agentes le secuestraron una réplica de arma de fuego de fabricación casera, que habría sido utilizada durante el robo.

El detenido quedó a disposición de la justicia en una causa caratulada como “robo agravado por el uso de arma”, en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº4 de Pilar, mientras continúa la investigación para dar con el segundo implicado en el hecho.

Detienen a un sujeto acusado de robar una moto, abandonarla e intentar huir https://t.co/dYBljeB2fQ pic.twitter.com/E5yN8S6myP — Pilar de Todos (@PilarDeTodos) March 13, 2026



