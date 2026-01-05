Agentes de la Guardia Urbana aprehendieron a un sujeto acusado de robar teléfonos celulares a peatones en plena vía pública.

Uno de los hechos fue captado por las cámaras de seguridad desplegadas en la localidad de Villa Rosa lo que desplegó un operativo para dar con el sujeto.

Según detallaron desde la Secretaría de Seguridad, un aviso dio cuenta sobre el robo ocurrido en el cruce de Belgrano e Yrigoyen en la localidad de Villa Rosa.

Allí “el malviviente interceptó a la víctima y, mediante intimidación verbal, sustrajo su teléfono y otras pertenencias”, consignaron.

Momentos más tarde, agentes del Centro de Monitoreo Zonal de la localidad relevaron las cámaras dispuestas en la cercanía, permitiendo individualizar al delincuente, quien se trasladaba con otro sujeto.

Con esta información, Guardia Urbana desplegó un intenso operativo de búsqueda, logrando dar con ambas personas en las calles José Muratore y Morel.

Al verse cercado por las autoridades, el delincuente intentó refugiarse en una vivienda cercana, mientras que el otro involucrado consiguió seguir su huida.

Entre sus prendas, el aprehendido llevaba cuatro teléfonos celulares, diferentes pastillas y nueve dosis de cocaína listas para su venta y consumo.

La causa fue caratulada como Averiguación de ilícito e Infracción a la ley 23.737, donde intervino la UFI de turno.