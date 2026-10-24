Efectivos de la Sub DDI de Pilar, en conjunto con la Secretaría de Seguridad del Municipio, procedió a la detención de un sujeto de 38 años acusado de haberle robado dinero a una persona a la que habría citado con el engaño de efectuar una compra de dólares.

Según fuentes de la investigación, la víctima del hecho habría sido citada para concretar la operación, el pasado 9 de octubre.

“La víctima, de 29 años de edad, fue citada por un sujeto en las cercanías de la estación férrea de Pilar, con la intención de realizar una compra de 20 mil dólares”, consignaron los voceros.

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Sin embargo, siempre según los investigadores, una vez que llegó al lugar, el damnificado fue abordado por un sujeto que intentó sacarle el bolso en el que llevaba el dinero en efectivo.

“Forcejearon y el prestamista logró lanzar el dinero al patio de una casa lindera”, relataron los investigadores.

De todos modos, el supuesto atacante habría sustraído 3 millones de pesos y un teléfono celular, que se encontraban dentro del automóvil de la víctima.

Tras el hecho, las autoridades policiales desplegaron diferentes trabajos investigativos, junto al análisis de las cámaras de monitoreo de la Secretaría de Seguridad. Esta labor permitió identificar al involucrado, el vehículo utilizado y el camino de escape, con sentido a Moreno.

La información recabada “fue vital para el desarrollo de la causa, permitiendo que el personal de la Sub DDI de Pilar, a cargo del Comisario Inspector Barrenechea, realice dos allanamientos en el barrio Las Catonas de Moreno”, expresaron desde la Secretaría de Seguridad local.

Durante los procedimientos, fue aprehendido un hombre de 38 años de edad. Además, fue secuestrado el automóvil Volkswagen usado de apoyo, 500 mil pesos en efectivo, el celular de la víctima y demás elementos de interés.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia, bajo los cargos de Robo agravado. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Pilar, liderada por el fiscal Germán Camafreitas.