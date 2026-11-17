Un sospechoso fue detenido en José C. Paz por el crimen de un hombre que fue atacado en una parada de colectivos y hallado sin vida, con heridas de arma blanca, en la vía pública durante la madrugada del domingo 15 de noviembre.

Personal policial intervino en el lugar donde estaba el cuerpo de un hombre mayor de edad, indocumentado, y se incautó un cuchillo tipo cocina. Las primeras imágenes de las cámaras de la zona lo mostraban caminando de manera errática antes de ser hallado.

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, la víctima fue identificada como un empleado metalúrgico de 48 años, Miguel Ronaldo Lezcano, vecino del partido de José C. Paz. Siempre de acuerdo a las fuentes, le faltaban el celular y una billetera.

Salió a jugar al fútbol y a reunirse con amigos

El sábado 14 de noviembre salió de su casa a las 19.40 para jugar al fútbol. A las 22.30 se comunicó con su esposa para avisarle que se quedaría tomando cervezas con amigos y a las 02.11 volvió a escribirle para decirle que regresaba a su vivienda.

Puede interesarte

Lo abordaron detrás de una parada de colectivos

Nueve minutos después, a las 02.20, las cámaras lo muestran abordado por dos sujetos detrás de un refugio de parada de colectivos, a unas diez cuadras de su casa. Uno de ellos huyó a pie instantes después. En tanto, se acercó un tercero y, tras una aparente discusión, también se retiraron. Uno de los sujetos lo había atacado de frente al tiempo que otro desde atrás.

Al escuchar gritos, vecinos salieron a la calle y encontraron a la víctima tendida en la vía pública, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Con las tareas de campo se individualizó a uno de los dos sujetos mayores de edad que habrían participado directamente en el ataque. Según los testimonios recabados, en la madrugada posterior al hecho el sospechoso llegó a la casa de un conocido, a unas diez cuadras de la parada. Vestía prendas que coinciden con las de las imágenes y pidió quedarse. Dijo que había tenido una pelea en la parada de colectivos donde ocurrió el homicidio. La madre de ese conocido se lo negó.

Lo aprehendieron tras un rastrillaje

Tras un rastrillaje en la zona, el sospechoso, de 30 años, fue aprehendido en la vía pública. Las fuentes indicaron que de acuerdo a los familiares el ahora aprehendido vive en situación de calle, tiene consumo problemático de estupefacientes y registra antecedentes por robo. “También lo describieron como una persona conflictiva”, señalaron fuentes de la causa a este sitio de noticias.

La UFI actuante avaló lo actuado y la causa fue caratulada como homicidio. Interviene la comisaría 3ra. de José C. Paz. Las fotos y los videos siguen bajo análisis.